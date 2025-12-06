Die Stripperin in der FischtapeteJetzt kostenlos streamen
2 Broke Girls
Folge 20: Die Stripperin in der Fischtapete
21 Min.Ab 12
Deke lädt Max und Caroline ein, bei seinen Eltern zu Abend zu essen. Während Caroline sich auf die Rückkehr in einen wohlhabenden Haushalt freut, ist Dekes Freundin Max gehemmt: Werden seine Eltern mit ihrer lauten, vulgären Art klarkommen? Nach der Begrüßung scheint zunächst alles schief zu laufen, doch dann nimmt Dekes Mutter Genét Max beiseite und vertraut ihr ein Geheimnis an.
2 Broke Girls
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2011
