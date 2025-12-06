2 Broke Girls
Folge 17: Der verheiratete Single
21 Min.Ab 12
Nicolas lässt nicht locker: Er lädt Caroline zum Abendessen ein. Die ist zwar in den Franzosen verliebt, will sich aber nicht auf ihn einlassen, weil er verheiratet ist. Die Überraschung: Nicolas behauptet, seine Frau wäre einverstanden, wenn Caroline mit ihrem Mann schläft. Seine Gattin gibt ihr sogar persönlich den Freifahrtschein. Doch Caroline zögert und bittet Max um Rat.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
2 Broke Girls
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen