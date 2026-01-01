2 Broke Girls
Folge 6: Schlaflos in Brooklyn
21 Min.Ab 12
Caroline gehen die Haare aus: Die ehemals so reiche Blondine verliert ihre Extensions. Weil sich die Kellnerin nicht einfach so neue leisten kann, willigt Max ein, dass die beiden ihr Erspartes dafür ausgeben. Weil Caroline sich jedoch schuldig fühlt, spendiert sie ihrer Mitbewohnerin neue Bettwäsche und spendet die alte an eine Wohltätigkeitsorganisation. Ein folgenschwerer Fehler ...
