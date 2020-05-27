4Gamechangers TV vom 27.05.2020Jetzt kostenlos streamen
4GAMECHANGERS
Folge 148: 4Gamechangers TV vom 27.05.2020
5 Min.Folge vom 27.05.2020
In "4GAMECHANGERS TV- Der Talk" spricht Isabella Richtar mit Michael Bieglmayer, CEO vom Start-up Cybershoes, das mit dem gleichnamigen Accessoire Virtual-Reality-Erlebnisse zugänglicher macht. Ein Talk über das Gehen und Laufen in Virtual Reality, eine Lösung für Motion Sickness und die größten Meilensteine des Unternehmens am Milliardenmarkt Gaming.
4GAMECHANGERS
