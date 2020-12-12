4Gamechangers TV der Talk vom 12.12.2020Jetzt kostenlos streamen
4GAMECHANGERS
Folge 347: 4Gamechangers TV der Talk vom 12.12.2020
15 Min.Folge vom 12.12.2020
In „4GAMECHANGERS TV- Der Talk“ spricht Isabella Richtar mit Theresa Imre, CEO & Co-Founder vom digitalen Bauernmarkt „markta“, darüber was in den letzten Jahrzehnten in der Lebensmittel-Industrie falsch gelaufen ist, über ein Umdenken der Gesellschaft und über mehr Transparenz in der EU-Agrarpolitik.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
4GAMECHANGERS
Alle 11 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4