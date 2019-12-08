4GAMECHANGERS TV vom 08.12.2019Jetzt kostenlos streamen
Mit Fotos von Donald Trump und Miss Mexico im Hintergrund kommt die aktuelle Folge des 4GAMECHANGERS TV direkt aus der Fotogalerie WestLicht und zeigt die aktuelle Ausstellung „Fake Truth“ von Alison Jackson. Green Tech gilt als Business-Turbo der Zukunft und Österreich ist in diesem Bereich als Best-Practice-Beispiel. Ernst Ulrich von Weizsäcker erklärt seine Sicht zu einer möglichen CO2-Steuer. Außerdem war 4GAMECHANGERS TV bei den „Oscars der Marken“ und präsentiert die Superbrands 2019.
