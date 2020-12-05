4Gamechangers TV der Talk vom 05.12.2020Jetzt kostenlos streamen
4GAMECHANGERS
Folge 340: 4Gamechangers TV der Talk vom 05.12.2020
15 Min.Folge vom 05.12.2020
In "4GAMECHANGERS TV - Der Talk" spricht Isabella Richtar mit Lukas Lovrek, CEO und Co-Founder vom Start-up Basenbox, darüber, wie sie basische Ernährung im Supermarkt an bieten, über Global Player und ihre Macht in der Lebensmittelindustrie und über den Wunsch nach Transparenz und regionalen Angeboten.
