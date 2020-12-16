Zum Inhalt springenBarrierefrei
4GAMECHANGERS

4Gamechangers TV vom 16.12.2020

PULS 4Staffel 6Folge 351vom 16.12.2020
4Gamechangers TV vom 16.12.2020

Folge 351: 4Gamechangers TV vom 16.12.2020

5 Min.Folge vom 16.12.2020

4GAMECHANGERS.TV das Zukunftsmagazin, beleuchtet das unvergessliche Jahr 2020 wo die Corina-Krise das alte „Normal“ völlig aus den Fugen kippt. Und zeigt wo jetzt die größten Chancen für neue Arbeitswelten und Geschäftsfelder liegen. Außerdem: Oberösterreichische Entwickler zaubern uns mit dem Winter Resort Simulator Season 2 ein ganzes Skigebiet ins Wohnzimmer UND Wem ein Tischmikroskop zu teuer bzw. zu klobig ist, hat 2021 die Chance, ein Smartphone-Mikroskop zu probieren.

