4GAMECHANGERS.TV das Zukunftsmagazin, beleuchtet das unvergessliche Jahr 2020 wo die Corina-Krise das alte „Normal“ völlig aus den Fugen kippt. Und zeigt wo jetzt die größten Chancen für neue Arbeitswelten und Geschäftsfelder liegen. Außerdem: Oberösterreichische Entwickler zaubern uns mit dem Winter Resort Simulator Season 2 ein ganzes Skigebiet ins Wohnzimmer UND Wem ein Tischmikroskop zu teuer bzw. zu klobig ist, hat 2021 die Chance, ein Smartphone-Mikroskop zu probieren.
