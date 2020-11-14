4Gamechangers TV der Talk vom 14.11.2020Jetzt kostenlos streamen
4GAMECHANGERS
Folge 319: 4Gamechangers TV der Talk vom 14.11.2020
15 Min.Folge vom 14.11.2020
In „4GAMECHANGERS TV- Der Talk“ spricht Isabella Richtar mit Mario Herger, Innovationsstratege und Zukunftsforscher in Silicon Valley, über den Gehirnchip Neuralink von Elon Musk, das Image Europas im Innovationszentrum Silicon Valley und darüber, wie Europa mit mehr Neugier statt Skepsis den Silicon Valley-Giganten die Stirn bieten kann.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
4GAMECHANGERS
Alle 11 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4