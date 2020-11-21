4Gamechangers TV der Talk vom 21.11.2020Jetzt kostenlos streamen
Folge 326: 4Gamechangers TV der Talk vom 21.11.2020
15 Min.Folge vom 21.11.2020
In „4GAMECHANGERS TV- Der Talk" spricht Isabella Richtar mit Mario Herger, Innovationsstratege und Zukunftsforscher in Silicon Valley, über vollautonomes Fahren im Verkehrsalltag Kaliforniens, Roboter-Taxi-Dienste und über Automobilpioniere, die die Welt der Mobilität disruptiv verändern.
