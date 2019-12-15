4GAMECHANGERS TV vom 15.12.2019 Jetzt kostenlos streamen
Folge 349: 4GAMECHANGERS TV vom 15.12.2019
20 Min.Folge vom 15.12.2019
Die Mooncity der Porsche Holding Salzburg stellt nachhaltige Mobilitätsformen zur Schau. Zum Talk haben wir Asfinag-Vorstandsdirektor Hartwig Hufnagl gebeten. Außerdem war 4GAMECHANGERS TV beim Data Economy Summit von Oracle.
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4