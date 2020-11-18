4Gamechangers TV vom 18.11.2020Jetzt kostenlos streamen
4GAMECHANGERS
Folge 323: 4Gamechangers TV vom 18.11.2020
5 Min.Folge vom 18.11.2020
4GAMECHANGERS.TV, das Zukunftsmagazin beleuchtet diese Woche die wirtschaftlichen und soziologischen Auswirkungen der Corona-Pandemie für das Jahr 2021! Worauf wir uns vorbereiten sollten. Außerdem: ForscherInnen aus Japan haben eine Roboterhand entwickelt, mit der man händchenhaltend spazieren gehen kann UND Das Projekt Defdrone 3D ermitteltt Verformungen an großen Objekten.
4GAMECHANGERS
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4