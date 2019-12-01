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4GAMECHANGERS TV vom 01.12.2019

PULS 4Staffel 6Folge 335vom 01.12.2019
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Folge 335: 4GAMECHANGERS TV vom 01.12.2019

18 Min.Folge vom 01.12.2019

Diesmal besucht 4GAMECHANGERS TV das "This Human World Film Festival" und spricht mit seinen Veranstaltern. Unsere Moderatorin Isabella Richtar spricht mit Thomas Saliger, dem Unternehmenssprecher der XXLutz-Gruppe, über ihr neues Restaurant und ihren großen Erfolg. Außerdem dreht sich alles um die Industrie 4.0 - das Future Magazin zeigt, warum österreichische Konzerne jetzt auf den Trend der Digitalisierung setzen sollten, um morgen wettbewerbsfähig zu bleiben.

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