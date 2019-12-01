4GAMECHANGERS TV vom 01.12.2019Jetzt kostenlos streamen
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Folge 335: 4GAMECHANGERS TV vom 01.12.2019
18 Min.Folge vom 01.12.2019
Diesmal besucht 4GAMECHANGERS TV das "This Human World Film Festival" und spricht mit seinen Veranstaltern. Unsere Moderatorin Isabella Richtar spricht mit Thomas Saliger, dem Unternehmenssprecher der XXLutz-Gruppe, über ihr neues Restaurant und ihren großen Erfolg. Außerdem dreht sich alles um die Industrie 4.0 - das Future Magazin zeigt, warum österreichische Konzerne jetzt auf den Trend der Digitalisierung setzen sollten, um morgen wettbewerbsfähig zu bleiben.
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Genre:Unterhaltung
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 2-6, Season 2017-2019, Season 2022-2024: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 2023: PULS 4 & © Season 2019: ProsiebenSat.1 PULS4