4Gamechangers TV der Talk vom 28.11.2020Jetzt kostenlos streamen
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Folge 333: 4Gamechangers TV der Talk vom 28.11.2020
15 Min.Folge vom 28.11.2020
In „4GAMECHANGERS TV-Der Talk“ spricht Isabella Richtar mit Michael Heina, Head of eSports Europe bei Nielsen Sports, über Fußballvereine, die in den Games-Markt einsteigen, darüber wie Sponsoring-Partner die sehr spezielle Zielgruppe bedienen können und warum Ego-Shooter wie Counter Strike salonfähig gemacht werden sollen.
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