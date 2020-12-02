4Gamechangers TV vom 02.12.2020Jetzt kostenlos streamen
4GAMECHANGERS
Folge 337: 4Gamechangers TV vom 02.12.2020
5 Min.Folge vom 02.12.2020
4GAMECHANGERS.TV- das Zukunftsmagazin beleuchtet diese Woche den steilen Aufstieg von Huawei! Wie der zweitgrößte Smartphone-Hersteller der Welt das Monopol von Apple und Google brechen will. Außerdem: Bohrn Menas Buch „Leistungsklasse. Wie Frauen uns unbedankt und unerkannt durch alle Krisen tragen“ gibt höchstpersönliche und ungeschönte Einblicke in aktuelle Arbeitsmarkt- und Gesellschaftsentwicklungen.0
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
4GAMECHANGERS
Alle 11 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4