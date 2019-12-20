Talk zum Thema „neues Arbeiten“Jetzt kostenlos streamen
4GAMECHANGERS
Folge 354: Talk zum Thema „neues Arbeiten“
10 Min.Folge vom 20.12.2019
Dorothee Ritz, Geschäftsführerin von Microsoft Österreich, und Andreas Kodweiss, Head of Innovation Technology bei BAWAG, erklären, wie modernes Arbeiten aussieht und wie sie es in ihrem Unternehmen umsetzen.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
4GAMECHANGERS
Alle 11 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4