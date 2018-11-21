4GAMECHANGERS TV - Ideen zur Plastikmüll-ReduktionJetzt kostenlos streamen
4GAMECHANGERS
Folge 325: 4GAMECHANGERS TV - Ideen zur Plastikmüll-Reduktion
17 Min.Folge vom 21.11.2018
4GAMECHANGERS TV zeigt, wie immer mehr Unternehmen bemüht sind, Plastik-Müll zu vermeiden. Außerdem erzählt 2M2M Investorin Katharina Schneider im Talk von ihrer Leidenschaft für Produkte und warum die Mediashopperin des Landes alles selbst testet.
