4GAMECHANGERS.TV über soziale Verantwortung von UnternehmenJetzt kostenlos streamen
4GAMECHANGERS
Folge 346: 4GAMECHANGERS.TV über soziale Verantwortung von Unternehmen
17 Min.Folge vom 12.12.2018
Rund 83 Prozent der Corporates engagieren sich in nachhaltigen Projekten. Warum sie das tun und was sie damit erreichen, zeigt heute 4 GAMECHANGERS TV. Außerdem im Talk mit Isabella Richtar - der brandneue kika/Leiner-CEO Reinhold Gütebier
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4GAMECHANGERS
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Genre:Talk
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