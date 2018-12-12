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4GAMECHANGERS

4GAMECHANGERS.TV über soziale Verantwortung von Unternehmen

PULS 4Staffel 6Folge 346vom 12.12.2018
4GAMECHANGERS.TV über soziale Verantwortung von Unternehmen

4GAMECHANGERS.TV über soziale Verantwortung von UnternehmenJetzt kostenlos streamen

4GAMECHANGERS

Folge 346: 4GAMECHANGERS.TV über soziale Verantwortung von Unternehmen

17 Min.Folge vom 12.12.2018

Rund 83 Prozent der Corporates engagieren sich in nachhaltigen Projekten. Warum sie das tun und was sie damit erreichen, zeigt heute 4 GAMECHANGERS TV. Außerdem im Talk mit Isabella Richtar - der brandneue kika/Leiner-CEO Reinhold Gütebier

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