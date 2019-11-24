4GAMECHANGERS TV vom 24.11.2019Jetzt kostenlos streamen
4GAMECHANGERS
Folge 328: 4GAMECHANGERS TV vom 24.11.2019
19 Min.Folge vom 24.11.2019
Die Themen sind die zukünftige Güterbeförderung und wie Straßen und Schienen zusammenarbeiten müssen, um eine umweltfreundliche Zukunft zu schaffen. Darüber hinaus spricht Wolfgang Kaps, CEO von Sanofi Austria, über die Balance zwischen Qualität und digitaler Innovation in der Pharmaindustrie. Außerdem besucht 4GAMECHANGERS TV die Horizont Marekting Days und die Eröffnung der Österreichisch-Amerikanischen Gesellschaft.
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4