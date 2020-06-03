4Gamechangers TV vom 03.06.2020Jetzt kostenlos streamen
4GAMECHANGERS
Folge 155: 4Gamechangers TV vom 03.06.2020
5 Min.Folge vom 03.06.2020
In "4GAMECHANGERS TV" spricht Isabella Richtar diesmal mit Anita Frauwallner, Gründerin und CEO vom Institut AllergoSan, über das OMNi-BiOTiC- Universum rund um die Darmgesundheit, ihre persönliche Erfolgsgeschichte mit Höhen und Tiefen und darüber welches Know-How sie mit Start-ups sharen möchte.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
4GAMECHANGERS
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Wissenschaft
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2-6, Season 2017-2019, Season 2022-2024: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 2023: PULS 4 & © Season 2019: ProsiebenSat.1 PULS4