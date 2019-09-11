4GAMECHANGERSTV - das Zukunftsmagazin: PULS 24Jetzt kostenlos streamen
4GAMECHANGERS
Folge 254: 4GAMECHANGERSTV - das Zukunftsmagazin: PULS 24
19 Min.Folge vom 11.09.2019
4GAMECHANGERS TV - das Zukunftsmagazin, erweist diese Woche dem neuen News-Sender PULS 24 die Ehre und spricht mit Markus Breitenecker, Mastermind und CEO der ProSiebenSat1PULS4-Gruppe, über das spannende Mega-Projekt. Außerdem: Wie 190 Airports in Europa ihre CO2-Emissionen auf Null reduzieren wollen- und der Flughafen Wien mit bestem Beispiel voran geht.
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4