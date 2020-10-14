4Gamechangers TV vom 14.10.2020Jetzt kostenlos streamen
4GAMECHANGERS
Folge 288: 4Gamechangers TV vom 14.10.2020
5 Min.Folge vom 14.10.2020
4GAMECHANGERS.TV- das Zukunftsmagazin schaut sich diese Woche an wo die Assistive Technologie steht. Wie werden die digitalen Hilfsmittel Menschen mit Behinderungen und Älteren helfen und wo liegen die Schattenseiten hinter dem Mega-Wachstumsmarkt. Außerdem: Der Hashtag ProudBoys trendet immer noch auf Twitter und Astronomen wurden Zeugen eines Ereignisses mit kulinarischem Namen.
