4Gamechangers TV vom 08.04.2020Jetzt kostenlos streamen
4GAMECHANGERS
Folge 99: 4Gamechangers TV vom 08.04.2020
5 Min.Folge vom 08.04.2020
Corona-Pandemie katapultiert Schule binnen kürzester Zeit auf die Bildschirme. Während Österreichs Bildungseinrichtungen bzgl. E-Learning vor Herausforderungen stehen, sieht das E-Government Vorbild und Pisa-Ranking-Superhero Estland gelassen. Ihr Schulsystem legt den Grundstein für die Etablierung von e-Learning im Rest Europas und andere zukunftsweisende Unterrichtsmodelle. Dafür müssen die passenden Voraussetzungen geschaffen werden.
