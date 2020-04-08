Zum Inhalt springenBarrierefrei
4GAMECHANGERS

4Gamechangers TV vom 08.04.2020

PULS 4Staffel 6Folge 99vom 08.04.2020
4Gamechangers TV vom 08.04.2020

4Gamechangers TV vom 08.04.2020Jetzt kostenlos streamen

4GAMECHANGERS

Folge 99: 4Gamechangers TV vom 08.04.2020

5 Min.Folge vom 08.04.2020

Corona-Pandemie katapultiert Schule binnen kürzester Zeit auf die Bildschirme. Während Österreichs Bildungseinrichtungen bzgl. E-Learning vor Herausforderungen stehen, sieht das E-Government Vorbild und Pisa-Ranking-Superhero Estland gelassen. Ihr Schulsystem legt den Grundstein für die Etablierung von e-Learning im Rest Europas und andere zukunftsweisende Unterrichtsmodelle. Dafür müssen die passenden Voraussetzungen geschaffen werden.

