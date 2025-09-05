Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
9 Plätze - 9 Schätze: So schön ist Österreich

9 Plätze - 9 Schätze: So schön ist Österreich: Wien

ORF2Staffel 1Folge 10vom 05.09.2025
9 Plätze - 9 Schätze: So schön ist Österreich: Wien

9 Plätze - 9 Schätze: So schön ist Österreich: WienJetzt kostenlos streamen

9 Plätze - 9 Schätze: So schön ist Österreich

Folge 10: 9 Plätze - 9 Schätze: So schön ist Österreich: Wien

24 Min.Folge vom 05.09.2025

Wien zeigt sich von seiner schönsten Seite – auf einer Fahrt mit einem der legendären Fiaker zeigen wir ausgehend von der Innenstadt idyllische und aufregende Plätze quer durch die Stadt: wir besuchen das Museumsquartier und die Secession, den Naschmarkt und das Haus des Meeres, den berühmten Tiergarten und das Palmenhaus in Schönbrunn, machen einen Abstecher in die atemberaubend schöne Kirche am Steinhof und natürlich in den Würstelprater. Begleitet von Elisabeth Vogel fahren wir am Donaukanal entlang und beenden unseren Ausflug am Zentralfriedhof. Bildquelle: ORF/ORF-Wien

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

9 Plätze - 9 Schätze: So schön ist Österreich
ORF2
9 Plätze - 9 Schätze: So schön ist Österreich

9 Plätze - 9 Schätze: So schön ist Österreich

Alle 1 Staffeln und Folgen