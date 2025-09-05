9 Plätze - 9 Schätze: So schön ist Österreich: WienJetzt kostenlos streamen
9 Plätze - 9 Schätze: So schön ist Österreich
Folge 10: 9 Plätze - 9 Schätze: So schön ist Österreich: Wien
24 Min.Folge vom 05.09.2025
Wien zeigt sich von seiner schönsten Seite – auf einer Fahrt mit einem der legendären Fiaker zeigen wir ausgehend von der Innenstadt idyllische und aufregende Plätze quer durch die Stadt: wir besuchen das Museumsquartier und die Secession, den Naschmarkt und das Haus des Meeres, den berühmten Tiergarten und das Palmenhaus in Schönbrunn, machen einen Abstecher in die atemberaubend schöne Kirche am Steinhof und natürlich in den Würstelprater. Begleitet von Elisabeth Vogel fahren wir am Donaukanal entlang und beenden unseren Ausflug am Zentralfriedhof. Bildquelle: ORF/ORF-Wien
9 Plätze - 9 Schätze: So schön ist Österreich
