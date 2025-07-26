9 Plätze - 9 Schätze: So schön ist SalzburgJetzt kostenlos streamen
9 Plätze - 9 Schätze: So schön ist Österreich
Folge 4: 9 Plätze - 9 Schätze: So schön ist Salzburg
In der "9 Plätze 9 Schätze"-Sommerreihe "So schön ist Österreich" gibt es ein Wiedersehen mit den schönsten Plätzen Salzburgs. Moderator Alexander Holzmann begleitet uns auf eine Reise zu den beeindruckendsten und bezauberndsten Fleckerln des Bundeslandes. Sie führt zu magischen Almen und fabelhaften Kraftplätzen, imposanten Bergen und atemberaubenden Tälern, zu ruhigem, aber auch wildem Wasser. Zu sehen sind u.a. die beeindruckende Liechtensteinklamm, die mächtigen Krimmler Wasserfälle, der Tappenkarsee und der Mattsee, die Kraftplätze Filzmoos, die Sulzbachtäler, die einzigartige Eisriesenwelt, der Trattberg sowie der Gebirgsfluss Longa. Und natürlich wird auch der 2024 zum schönsten Platz Österreichs gewählten Gadaunerer Schlucht im Gasteinertal ein Besuch abgestattet. Bildquelle: ORF/Landesstudio Salzburg/Coen Weesjes
