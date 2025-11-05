Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 11vom 05.11.2025
47 Min.Folge vom 05.11.2025

Armin Assinger stellt in der Sendung "So schön ist Österreich" alle österreichischen Geheimtipps vor, die für die große Bundesländersendung "9 Plätze 9 Schätze" kandidiert haben. Auf dem Heldenplatz in Wien trifft Armin Assinger den „ZIB“-Chefreporter und Historiker Fritz Dittlbacher und erfährt Geschichten und Anekdoten rund um die Hofburg, den Heldenplatz, den Volksgarten, die Ringstraße und zu den Republiksjubiläen 80 Jahre Ende Zweiter Weltkrieg, 80 Jahre Zweite Republik, 70 Jahre Staatsvertrag und 30 Jahre EU-Beitritt Österreichs. Unter anderem geht es um unterirdische Gänge, das größte Weinfass Wiens, ein leuchtendes Geschenk des Zaren in der Hofburg und die Frage, warum der Festsaal der Hofburg nach so langer Zeit immer noch nicht ganz fertiggestellt ist.

ORF2
