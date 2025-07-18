9 Plätze - 9 Schätze: So schön ist das BurgenlandJetzt kostenlos streamen
9 Plätze - 9 Schätze: So schön ist Österreich
Folge 3: 9 Plätze - 9 Schätze: So schön ist das Burgenland
26 Min.Folge vom 18.07.2025
„So schön ist Österreich“ zeigt die schönsten Plätze des Burgenlandes, wie den Neusiedler See, die Leithaauen oder die Willersdorfer Schlucht. Auch eindrucksvolle Bauwerke wie Schloss Halbturn oder Burg Forchtenstein stehen im Mittelpunkt. Die Sendung versammelt stimmungsvolle Highlights aus einem Jahrzehnt „9 Plätze, 9 Schätze“. Bildquelle: Ewald Fr / imageBROKER / picturedesk.com
9 Plätze - 9 Schätze: So schön ist Österreich
