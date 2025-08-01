Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
9 Plätze - 9 Schätze: So schön ist Österreich

9 Plätze - 9 Schätze: So schön ist Kärnten

ORF2Staffel 1Folge 5vom 01.08.2025
9 Plätze - 9 Schätze: So schön ist Kärnten

9 Plätze - 9 Schätze: So schön ist KärntenJetzt kostenlos streamen

9 Plätze - 9 Schätze: So schön ist Österreich

Folge 5: 9 Plätze - 9 Schätze: So schön ist Kärnten

26 Min.Folge vom 01.08.2025

"9 Plätze 9 Schätze" zeigt die schönsten Orte aus Kärnten. Im Fokus stehen Seen, Berge, alte Mauern und Kraftplätze der Natur. Ein Schwerpunkt der Sendung liegt am bisher einzigen Siegerort in Kärnten, der Burg Landskron und ihren Tieren. Die Sendung versammelt stimmungsvolle Highlights aus einem Jahrzehnt „9 Plätze, 9 Schätze“. Bildquelle: Georg Kukuvec / picturedesk.com | ORF/ORF–Kärnten/Adrian Hipp

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

9 Plätze - 9 Schätze: So schön ist Österreich
ORF2
9 Plätze - 9 Schätze: So schön ist Österreich

9 Plätze - 9 Schätze: So schön ist Österreich

Alle 1 Staffeln und Folgen