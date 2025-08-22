Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 8vom 22.08.2025
25 Min.Folge vom 22.08.2025

Glasklare Seen, ein friedliches Bergkirchlein, Ausblicke vom höchsten Gipfel und die edlen Lipizzaner im Sommerquartier - so wunderbar ist unsere Heimat. Moderatorin Renate Rosbaud präsentiert einige der malerischsten Plätze der Steiermark. Gestaltung: Renate Rosbaud Kamera: Horst Schmiedel, Nik Heckel Cutter: Heinz Erhart Bildquelle: ORF/ORF-Stkm/Nik Hecjel

