Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
9 Plätze - 9 Schätze: So schön ist Österreich

9 Plätze - 9 Schätze: So schön ist Niederösterreich

ORF2Staffel 1Folge 7vom 15.08.2025
9 Plätze - 9 Schätze: So schön ist Niederösterreich

9 Plätze - 9 Schätze: So schön ist NiederösterreichJetzt kostenlos streamen

9 Plätze - 9 Schätze: So schön ist Österreich

Folge 7: 9 Plätze - 9 Schätze: So schön ist Niederösterreich

25 Min.Folge vom 15.08.2025

Thomas Birgfellner führt zu 16 besonderen Orten in ganz Niederösterreich, darunter die Ötschergäben, das Mohndorf Armschag, die Storchenkolonie Marchegg und die Schneebergbahn. Die Reise führt durch urige Kellergassen, wildromantische Täler, blühende Obstwiesen und zu beeindruckenden Berglandschaften. Bildquelle: ORF/ORF Niederösterreich/

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

9 Plätze - 9 Schätze: So schön ist Österreich
ORF2
9 Plätze - 9 Schätze: So schön ist Österreich

9 Plätze - 9 Schätze: So schön ist Österreich

Alle 1 Staffeln und Folgen