9 Plätze - 9 Schätze: So schön ist Niederösterreich
9 Plätze - 9 Schätze: So schön ist Österreich
Folge 7: 9 Plätze - 9 Schätze: So schön ist Niederösterreich
25 Min.Folge vom 15.08.2025
Thomas Birgfellner führt zu 16 besonderen Orten in ganz Niederösterreich, darunter die Ötschergäben, das Mohndorf Armschag, die Storchenkolonie Marchegg und die Schneebergbahn. Die Reise führt durch urige Kellergassen, wildromantische Täler, blühende Obstwiesen und zu beeindruckenden Berglandschaften. Bildquelle: ORF/ORF Niederösterreich/
9 Plätze - 9 Schätze: So schön ist Österreich
