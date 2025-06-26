9 Plätze - 9 Schätze: So schön ist ÖsterreichJetzt kostenlos streamen
9 Plätze - 9 Schätze: So schön ist Österreich
Folge 1: 9 Plätze - 9 Schätze: So schön ist Österreich
45 Min.Folge vom 26.06.2025
Armin Assinger meldet sich aus der Österreichischen Nationalbibliothek und präsentiert in „So schön ist Österreich“ alle 27 Plätze, die dieses Jahr für die große Bundesländersendung „9 Plätze 9 Schätze“ kandidiert haben. Ein Ausblick und Einblick in die schönsten Plätze in allen 9 Bundesländern!
