ORF2Staffel 1Folge 1vom 26.06.2025
45 Min.Folge vom 26.06.2025

Armin Assinger meldet sich aus der Österreichischen Nationalbibliothek und präsentiert in „So schön ist Österreich“ alle 27 Plätze, die dieses Jahr für die große Bundesländersendung „9 Plätze 9 Schätze“ kandidiert haben. Ein Ausblick und Einblick in die schönsten Plätze in allen 9 Bundesländern!

ORF2
