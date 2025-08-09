9 Plätze - 9 Schätze: So schön ist OberösterreichJetzt kostenlos streamen
9 Plätze - 9 Schätze: So schön ist Österreich
Folge 6: 9 Plätze - 9 Schätze: So schön ist Oberösterreich
„9 Plätze - 9 Schätze: So schön ist Österreich“ lädt diesmal nach Oberösterreich ein - mit spektakulären Landschaftsaufnahmen und unvergesslichen Bildern. Der bildgewaltige Film fängt den Zauber der Natur ein: von wilden Schluchten und geheimnisvollen Klammen bis zu mystischen Mooren. Auch die majestätischen Gipfel und glasklaren Seen der oberösterreichischen Bergwelt werden eindrucksvoll in Szene gesetzt. Neben der Natur begeistert die Sendung auch mit faszinierenden kulturgeschichtlichen Schauplätzen, die zu einer spannenden Zeitreise durch das reiche Erbe Oberösterreichs einladen. Bildquellen: ORF/Cityfoto/Wolfgang Simlinger | Herbert Berger / imageBROKER / picturedesk.com
