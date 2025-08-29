9 Plätze - 9 Schätze: So schön ist TirolJetzt kostenlos streamen
Folge 9: 9 Plätze - 9 Schätze: So schön ist Tirol
25 Min.Folge vom 29.08.2025
"9 Plätze 9 Schätze" zeigt die schönsten Orte aus Tirol. Das Landesstudio begibt sich dabei auf eine Tour zu den schönsten Plätzen - hoch oben auf bezaubernden Berglandschaften und tief unten in Schluchten und einzigartigen Tallandschaften.
