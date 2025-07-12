9 Plätze - 9 Schätze: So schön ist VorarlbergJetzt kostenlos streamen
9 Plätze - 9 Schätze: So schön ist Österreich
Folge 2: 9 Plätze - 9 Schätze: So schön ist Vorarlberg
25 Min.Folge vom 12.07.2025
Versteckte Moore sowie glitzernde Seen und Berge, die einem den Atem rauben. Vorarlberg zeigt sich von seiner stillsten und zugleich spektakulärsten Seite. In dieser bildgewaltigen Entdeckungsreise erkundet Filmemacherin Martina Huber besondere Orte abseits des Trubels – vom Bodensee bis ins Montafon. Ob geschichtsträchtig, naturgewaltig oder einfach atemberaubend schön: Jeder dieser Plätze erzählt seine eigene Geschichte.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
9 Plätze - 9 Schätze: So schön ist Österreich
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0