ORF2Staffel 1Folge 14vom 25.10.2025
154 Min.Folge vom 25.10.2025

Nach bisher fünf zweiten Plätzen konnte sich 2025 zum ersten Mal Niederösterreich mit dem schönsten Platz Österreichs krönen: Die Mariazellerbahn setzte sich vor der Tiroler Kellerjochkapelle und den Vorarlberger Scheidseen durch. Prominente Länderpatinnen und -paten waren diesmal: Uschi Zezelitsch, RIAN, Missy May, Karl Ploberger, Elisabeth Fuchs, Ferdinand Seebacher, Gregor Bloéb, Marc Girardelli und Angelika Niedetzky. Für die musikalische Begleitung des Abends sorgte die Band „folkshilfe“. Bildquelle: ORF/Roman Zach-Kiesling

