Abenteuer Leben am Sonntag

Azoren statt Hawaii: Reporterin Judith testet das Paradies mitten im Atlantik

Kabel EinsFolge vom 06.10.2024
Azoren statt Hawaii: Reporterin Judith testet das Paradies mitten im Atlantik

Azoren statt Hawaii: Reporterin Judith testet das Paradies mitten im AtlantikJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 06.10.2024: Azoren statt Hawaii: Reporterin Judith testet das Paradies mitten im Atlantik

91 Min.Folge vom 06.10.2024Ab 12

Die "Abenteuer Leben"- Reporterin Judith testet den neuen Urlaubsgeheimtipp: die Azoren. Die neun Inseln gehören zu Portugal und liegen mitten im Atlantik. Aber sie sollen genauso traumhaft und paradiesisch sein wie Hawaii und das Beste: Sie sind nur fünf Flugstunden von Deutschland weg und ein Urlaub soll dort wesentlich günstiger sein.

