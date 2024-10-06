Azoren statt Hawaii: Reporterin Judith testet das Paradies mitten im AtlantikJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 06.10.2024: Azoren statt Hawaii: Reporterin Judith testet das Paradies mitten im Atlantik
91 Min.Folge vom 06.10.2024Ab 12
Die "Abenteuer Leben"- Reporterin Judith testet den neuen Urlaubsgeheimtipp: die Azoren. Die neun Inseln gehören zu Portugal und liegen mitten im Atlantik. Aber sie sollen genauso traumhaft und paradiesisch sein wie Hawaii und das Beste: Sie sind nur fünf Flugstunden von Deutschland weg und ein Urlaub soll dort wesentlich günstiger sein.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins