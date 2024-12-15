Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge vom 15.12.2024: Die Formel 1 zieht ins Miniaturwunderland ein

93 Min.Folge vom 15.12.2024Ab 12

Das Miniatur-Wunderland in Hamburg begeistert mit der größten Modellbahnanlage und ca. 10.000 Miniaturautos. Ein Highlight ist die neue Attraktion: ein Formel-1-Rennen in Monaco im Maßstab 1:87. Das Team schrumpfte Monaco und die Rennwagen auf sechs Zentimeter Länge. Die Mini-Boliden sollen 85 Zentimeter pro Sekunde erreichen, äquivalent zu etwa 270 km/h. Gerrit Braun, Chef des Projekts, träumt von einzigartigen Rennen ohne vorprogrammierten Ablauf.

