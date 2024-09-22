Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 22.09.2024
Folge vom 22.09.2024: Besucherrekorde und Expansionspläne: Das Erfolgsrezept von "Karls Erlebnis-Dorf"

90 Min.Folge vom 22.09.2024Ab 12

Sie sind eine Mischung aus Hofladen, Manufakturen, Selbstbedienungs-Restaurants, Spielplätzen und ein paar Kinderfahrgeschäften: die "Karls Erlebnis-Dörfer". "Abenteuer Leben am Sonntag" blickt hinter die Kulissen von "Karls" und checkt welche Strategien hinter dem Erfolg der Erdbeer-Freizeitparks stecken. Und natürlich: wieviel Spaß kann eine Familie an einem Tag im Erlebnis Dorf wirklich haben? Lohnt sich der Besuch?

