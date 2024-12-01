"Danse Macabre" - der neue Gruselride im Freizeitpark EftelingJetzt kostenlos streamen
Folge vom 01.12.2024: "Danse Macabre" - der neue Gruselride im Freizeitpark Efteling
Rechtzeitig zu Halloween eröffnet der Freizeitpark Efteling in den Niederlanden seine bisher ungewöhnlichste Attraktion: "Danse Macabre". Dahinter verbirgt sich ein neuartiges 4D-360-Grad Fahrgeschäft im Dunkeln mit einer spektakulären Show. „Danse Macabre“ heißt „Tanz der Toten“ und daran orientiert sich das Motto des ganzen Themenbereichs!
