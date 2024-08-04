Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 04.08.2024
Folge vom 04.08.2024: Die mobile Party-Gartenhütte

Tüftler Rudi Dietl aus Bayern hat einen Traum: Er will die erste mobile Gartenhütte für weniger als 1.000 Euro bauen. Er fasst mit seinen Freunden Max und Bob einen Plan: Die Hütte muss auf einen Anhänger passen, soll eine schicke Dachterrasse und einen ausklappbaren Grillplatz sowie einen Raum mit Zapfanlage, Stauraum, Großbildfernseher und Schlafplatz haben. Zudem darf Rudi den TÜV nicht vergessen.

