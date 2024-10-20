Mayura Wagyu - Das Geheimnis der Super-Steaks!Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 20.10.2024: Mayura Wagyu - Das Geheimnis der Super-Steaks!
94 Min.Folge vom 20.10.2024Ab 12
250 Euro kostet das vermeintlich „beste Steak der Welt“. Aber was macht es so besonders? Abenteuer Leben Reporter Raphael Lauer begibt sich auf eine aufregende Reise zur legendären "Mayura"-Farm in Australien, um das Geheimnis zu lüften. Denn Rinderzüchter Scott hütet das Geheimnis um seine Zucht der 100% Full-Blood Wagyu Rinder gut. Die Zuschauer werden in die faszinierende Welt der Rinderzucht entführt, während Raffa die geheimnisvolle Zutat, die das Fleisch so zart und köstlich macht, sucht.
