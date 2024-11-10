Dupes im Check: Können billige Nachbauten mit dem Original mithalten?Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 10.11.2024: Dupes im Check: Können billige Nachbauten mit dem Original mithalten?
88 Min.Folge vom 10.11.2024Ab 12
Dupes sind der Hype im Netz. Ob die günstigen Produktzwillinge mit den trendigen Markenprodukten mithalten können, checken Tommy Scheel und Raphael Lauer bei "Abenteuer Leben am Sonntag". Sie testen den Dupe eines kultigen Reisekoffers, einer bekannten Smartwatch, eines beliebten Klemmbaustein-Sets und einer begehrten Heißluftfritteuse auf Handhabung, Stabilität und Langlebigkeit. Ohne Rücksicht auf Verluste bringen sie die Produkte an ihre Belastungsgrenze. Mit überraschenden Ergebnissen.
