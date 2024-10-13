Zum Inhalt springenBarrierefrei
Suche
Abenteuer Leben am Sonntag

Mit dem Zug durch die USA

Kabel Eins Folge vom 13.10.2024
Mit dem Zug durch die USA

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 13.10.2024: Mit dem Zug durch die USA

91 Min. Folge vom 13.10.2024 Ab 12

In einer Woche einmal quer durch die USA - von Ost nach West - das echte und ungeschminkte Amerika erleben. Und das alles nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln und mit begrenztem Budget. Geht das überhaupt? Das findet Reporter Raffa Lauer heraus. Auf seiner Reise quer durch acht Bundesstaaten erlebt er das volle Programm Amerika - aber zum Schnäppchenpreis. Kann Raffa alle geplanten Städte besichtigten oder geht ihm das Geld aus und er muss seinen Trip frühzeitig beenden?

