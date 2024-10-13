Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 13.10.2024: Mit dem Zug durch die USA
91 Min.Folge vom 13.10.2024Ab 12
In einer Woche einmal quer durch die USA - von Ost nach West - das echte und ungeschminkte Amerika erleben. Und das alles nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln und mit begrenztem Budget. Geht das überhaupt? Das findet Reporter Raffa Lauer heraus. Auf seiner Reise quer durch acht Bundesstaaten erlebt er das volle Programm Amerika - aber zum Schnäppchenpreis. Kann Raffa alle geplanten Städte besichtigten oder geht ihm das Geld aus und er muss seinen Trip frühzeitig beenden?
