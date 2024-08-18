Cornels Campingtrip durch den "Indian Summer" im Osten der USAJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 18.08.2024: Cornels Campingtrip durch den "Indian Summer" im Osten der USA
93 Min.Folge vom 18.08.2024Ab 12
Reisereporter Cornel wagt einen ungewöhnlichen Campingtrip im Herbst durch die US-Ostküste. Immer auf der Suche nach dem Indian Summer, mit schönen Waldlandschaften im Herbst und herrlich gefärbten Blättern. Doch er entdeckt auf seinem Trip noch viel mehr!
