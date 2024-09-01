Die unglaublichsten Supermärkte der WeltJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 01.09.2024: Die unglaublichsten Supermärkte der Welt
89 Min.Folge vom 01.09.2024Ab 12
Wir haben die außergewöhnlichsten Supermärkte der Welt besucht und vom Trockenfisch bis zur Schweinenase alles probiert. Was sich für uns ungewöhnlich anhört, ist in anderen Ländern alltäglich. Unsere Reporter sind rund um die Welt gereist und haben bei ihrer Reise alles ganz genau unter die Lupe genommen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins