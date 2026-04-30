Alltag im Outback: Tierpflege statt BürojobJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 30.04.2026: Alltag im Outback: Tierpflege statt Bürojob
42 Min.Folge vom 30.04.2026Ab 12
Der Schritt nach Australien bleibt für viele ein Wunsch – für Claudia ist er Realität geworden. Die Deutsche tauschte ihren Büroalltag gegen die Arbeit mit Tieren und kümmert sich nun täglich um Koalas, Gleitbeutler und Tasmanische Teufel. Ihr neues Leben stellt sie vor besondere Herausforderungen: Tiere, die fast den ganzen Tag schlafen, sich ausschließlich von Eukalyptus ernähren und scharfe Krallen besitzen. Vom Schreibtisch ins Outback – ein Neuanfang voller Einsatz am anderen Ende der Welt.
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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