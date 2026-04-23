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Abenteuer Leben täglich

Zweite Chance für alte Geräte

Kabel EinsFolge vom 23.04.2026
Zweite Chance für alte Geräte

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 23.04.2026: Zweite Chance für alte Geräte

42 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 12

Ob Rührgerät, Espressokocher oder Rennbahn – wenn Geräte den Geist aufgeben, landen sie oft vorschnell im Müll. Dabei steckt in vielen noch echtes Potenzial. Dass Reparaturen weder kompliziert noch teuer sein müssen, zeigen die Profis Bernhard und Nico. Ob alter Plattenspieler, Discman, Kaffeemaschine, Controller oder eine Küchenwaage: Gemeinsam nehmen sie unter die Lupe, was sich reparieren lässt – und was wirklich entsorgt werden muss. So wird klar: Wegwerfen ist oft nicht nötig.

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