Profi vs. Gadget: Wer kocht besser?Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 28.04.2026: Profi vs. Gadget: Wer kocht besser?
42 Min.Folge vom 28.04.2026Ab 12
Im nächsten Küchenbattle trifft Handwerk auf Technik: Profikoch Semi Hassine setzt auf klassische Zubereitung, während Hobbyköchin Chrissi mit einer ganzen Reihe an Gadgets antritt – vom Pasta-Kocher über Multifunktionsgerät bis hin zum Eierschäler. Doch sind die Geräte wirklich schneller und effizienter? Es wird Pasta gekocht, Gemüse gehackt und Eierschnee geschlagen. Am Ende geht es nicht nur um den Sieg, sondern auch die Frage: Braucht es all diese Tools – oder reicht gute Handarbeit aus?
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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