Auf Entdeckungstour in BangkokJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 07.08.2026: Auf Entdeckungstour in Bangkok
43 Min.Folge vom 07.08.2026Ab 12
Bangkok ist die Stadt der Extreme: Moderne Wolkenkratzer treffen auf jahrhundertealte Tempel, luxuriöse Restaurants auf einfache Straßenküchen. Reporter Tobi und Nick machen sich auf die Suche nach genau diesen Gegensätzen und erkunden die thailändische Hauptstadt auf eigene Faust. Mit dem günstigen Wassertaxi entdecken sie Bangkok und tauchen tief in das Leben der Millionenmetropole ein. Kulinarisch reicht ihre Reise vom Michelin-ausgezeichneten Restaurant bis zum vielfältigen Streetfood-Markt.
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2020-2026: Kabel Eins & © Season 2025: Kabel EIns & © Season 2025: Kabeleins & © Season 2020-2021: kabel eins