Grillen auf der Platte: So gut ist die PlanchaJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 11.08.2026: Grillen auf der Platte: So gut ist die Plancha
42 Min.Folge vom 11.08.2026Ab 12
Brandheißer Tipp für diese Saison: Grillen auf der Platte statt auf dem Rost. Eine sogenannte „Plancha“ ist im Grunde eine durchgängige, heiße Grillplatte. Steaks und Burger sollen dabei ganz besonders kross und saftig werden. Kleinteiliges Grillgut, wie Spieße, Gemüse oder Garnelen, fällt außerdem nicht durch den Rost. Und auch Soße darf hier tatsächlich direkt auf den Grill. Klingt spannend? Grillweltmeister Klaus Breinig macht den Plancha-Check und zeigt, was die heiße Platte wirklich kann!
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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