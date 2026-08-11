Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Grillen auf der Platte: So gut ist die Plancha

Kabel EinsFolge vom 11.08.2026
Grillen auf der Platte: So gut ist die Plancha

Grillen auf der Platte: So gut ist die PlanchaJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 11.08.2026: Grillen auf der Platte: So gut ist die Plancha

42 Min.Folge vom 11.08.2026Ab 12

Brandheißer Tipp für diese Saison: Grillen auf der Platte statt auf dem Rost. Eine sogenannte „Plancha“ ist im Grunde eine durchgängige, heiße Grillplatte. Steaks und Burger sollen dabei ganz besonders kross und saftig werden. Kleinteiliges Grillgut, wie Spieße, Gemüse oder Garnelen, fällt außerdem nicht durch den Rost. Und auch Soße darf hier tatsächlich direkt auf den Grill. Klingt spannend? Grillweltmeister Klaus Breinig macht den Plancha-Check und zeigt, was die heiße Platte wirklich kann!

Alle verfügbaren Folgen